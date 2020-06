Nikola kann man als eine Kopie von Tesla bezeichnen, was nicht nur für den Namen gilt (Nikola Tesla), sondern auch für das Produkt. Der Wasserstoff/Batterien LKW ähnelt dem Design von Tesla Truck so sehr, dass es da sogar Rechtsstreitigkeiten gab. Nikola selber ist erst seit kurzem über einen Merger mit der VectoIQ Aktie an der Börse und hat bereits einen Hype entfacht, der stark dem Neuen Markt ähnelt. Umsätze werden bei Nikola bisher noch nicht erzielt. Wie ich das Chance/Risiko Profil einschätze und meine Einschätzung zur Aktie findet man im folgenden Video: ...

