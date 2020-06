HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Ethische Anlagen stellten Investoren im von hohen Emissionen begleiteten Transportsektor vor Probleme, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die wichtigsten Kriterien wie Umwelt und Sozialverträglichkeit rangiere die Lufthansa unter den 26 von ihm betrachteten Sektorvertretern nur auf Platz 17. Unter den Airlines komme sie auf die höchsten Emissionen pro geflogenen Kilometer./tav



ISIN: DE0008232125

