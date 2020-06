ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com angesichts der Übernahme des US-Rivalen Grubhub auf "Buy" mit einem Kursziel von 9700 Pence belassen. Analyst Hubert Jeaneau äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar Bedenken, da der Deal in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt kaum Synergien mit sich bringe, und zudem der Essenslieferant noch mit der Integration des Just-Eat-Geschäfts beschäftigt sei. Andererseits berge das US-Geschäft auch große Chancen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 06:03 / GMT



ISIN: NL0012015705

