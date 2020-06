Infolge insgesamt weiterhin düsterer Perspektiven zumindest für die Unternehmensgewinne des laufenden 2. Quartals in Europa, den USA und Japan ist - wie von uns in unserem letzten Gesamtkommentar vom 07.06. zu den Aktienmärkten schon relativ stark in Aussicht gestellt - mit der heutigen starken Korrektur aller Index-Futures seit dem asiatischen Handel nun wohl doch bereits der Auftakt dafür erfolgt, dass nach der doch relativ ernüchternden FED-Notenbanksitzung nun erst einmal zunächst eine gewisse globale "Rallye-Pause" eintreten könnte.Einerseits ist dies für uns anhand der dargelegten ambitionierten Bewertungskonstellationen der internationalen Aktienmärkte sowie der nun bevorstehenden und absehbar bei KONJUNKTURZYKLISCHEN Unternehmen regelrecht desaströsen und das 1. Quartal wohl noch deutlich unterschreitenden Berichtssaison des 2. Quartals nur folgerichtig.

