Wien (www.fondscheck.de) - Aviva Investors geht mit einem neuen Rentenfonds an den Start, berichten die Experten von "FONDS professionell".Der Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund (ISIN LU2144876831/ WKN A2P114) werde von Joshua Lohmeier, Mike Cho und George Bailey verwaltet, die hauptsächlich auf der Suche nach vielversprechenden auf US-Dollar lautende, globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating seien. Mit dem Fondsneuling wolle Aviva Investors seinen Anlegern einen Fonds zur Diversifizierung des Portfolios bieten, wie Markus Bertl, Head of Wholesale Germany & Austria, sage: "In diesen beispiellosen Zeiten sind Kunden zunehmend bestrebt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um ihr Kapital zu schützen und gute Einkommensmöglichkeiten zu schaffen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...