In Deutschland soll die Umsatzsteuer für ein halbes Jahr um 3% gesenkt werden. Über den Sinn und Unsinn und den Aufwand darüber kann man streiten. Fest steht, dass es zu vielen Preisveränderungen kommen wird, was vor allem bei Papierschildern zu viel händischen Aufwand führen wird. Dies könnte vielen Firmen neben der Notwendigkeit auf Omnichannel zu setzten die Augen öffnen mehr auf elektronische Preisschilder zu setzten, die erhebliche Effizienzvorteile generieren können. Neben dem Marktführer SES Imagotag, die allerdings mehrheitlich in asiatischen Besitz ist, wäre Pricer AB aus Schweden eine Aktie, womit man dieses Thema abdecken könnte. Unabhängig davon, machen diese ESL's […] ...

