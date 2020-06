In den USA dominieren am Donnerstag ganz klar die Bären.Der Dow Jones startete mit einem Abschlag von 0,6 Prozent bei 26.828,51 Zählern in den Handel und rutscht dann kräftig ab.Diesmal tendiert auch die technologielastige Nasdaq im Minus, nachdem deren Indizes am Vortag gegen den Trend noch im Plus geschlossen und Allzeithochs erreicht hatten. Auslöser für die eingetrübte Stimmung auch an den Börsen in Asien und Europa sind die Äußerungen der US-Notenbank vom Vortag, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...