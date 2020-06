Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag ihre deutlichen Anfangsverluste weiter ausgeweitet. Der heimische Leitindex ATX fiel gegen 15.00 Uhr um 4,30 Prozent auf 2.284,27 Punkte. Der ATX Prime verlor 3,60 Prozent auf 1.174,66 Zähler.Belastet wurden Europas Börsen weiter vom Ausblick der US-Notenbank Fed von Mittwochabend. Die Fed hatte am Vorabend signalisiert, dass die Leitzinsen in den USA wohl ...

