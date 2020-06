Börse Dax nach trüben Fed-Prognosen in der Korrektur Der Dax befindet sich in der Korrektur. Am Donnerstag weitete der deutsche Leitindex seine Kursverluste der vergangenen beiden Tage deutlich aus. weiterlesen Unternehmen VW mit rassistischem Werbevideo Volkswagen hat nach interner Prüfung des rassistischen Werbevideos eine Reihe von Fehlern bei der Entstehung des Clips eingeräumt, zieht aber keine personellen Konsequenzen. weiterlesen -Anzeige- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...