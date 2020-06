Die Wiener Börse hat am Donnerstag stark verloren. Der heimischen Leitindex ATX fiel um 4,87 Prozent auf 2.270,52 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime büßte 4,73 Prozent auf 1.160,90 Punkte ein.Auch an anderen Börsen ging es am Donnerstag deutlich nach unten. Belastet wurden die Märkte von einem düsteren Konjunkturausblick der US-Notenbank Fed vom Vorabend.Im Wiener prime market gaben fast alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...