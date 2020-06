FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag sehr schwach geschlossen. Auf der Stimmung lastete die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend. Die Währungshüter sahen nur eine langsame Erholung der US-Wirtschaft. Damit bekam die in den vergangenen Wochen an den Märkten eingepreiste Hoffnung auf eine V-förmige Erholung einen kräftigen Dämpfer. Der DAX fiel um 4,5 Prozent auf 11.970 Punkte und schloss damit auf dem Tagestief.

"Wir denken nicht einmal darüber nach, die Zinsen zu erhöhen", hatte Fed-Chairman Jerome Powell unmissverständlich klar gemacht. Bis 2022 dürften die Zinsen so niedrig bleiben. Die US-Notenbank wird zudem ihr Anleihekaufprogramm im bisherigen Umfang fortführen.

Zyklische Werte wurden gemieden. Im DAX gerieten Automobilwerte unter die Räder: BMW verloren 5,6 Prozent, Daimler 9 Prozent, VW 7,5 Prozent und Continental 6,2 Prozent. BASF gaben 6,7 Prozent nach und Siemens 5,9 Prozent. Deutsche Bank verloren 7 Prozent, während es für Infineon um 5,8 Prozent nach unten ging.

Lufthansa mit schwierigen Tarifgesprächen

Den Tagesverlierer im DAX stellten Lufthansa mit Abgaben von 9,1 Prozent. Hier belastete nicht nur das Umfeld, sondern auch die Zuspitzung bei den laufenden Tarifgesprächen. Im Unternehmen soll eine Zahl von 26.000 Arbeitsplätzen in Gefahr sein und die Piloten sollen Gehaltskürzungen von bis zu 45 Prozent in die Runde geworfen haben. "Das sind dramatische Zahlen", so ein Händler. Bis hier Klarheit herrsche, dürfte die Aktie volatil handeln.

Reiseveranstalter wurden ebenfalls gemieden: Für die Tui-Aktie ging es um 9,7 Prozent nach unten. Hier weckte das Aufflackern von Corona-Neuinfektionen die Angst vor einer zweiten Viruswelle - vor allem in den USA.

Mit einem Minus von nur 0,5 Prozent hielten sich Delivery Hero klar besser. In der Nacht bestätigte der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway die milliardenschwere Übernahme von Grubhub. Auch Delivery Hero war als möglicher Käufer gehandelt worden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 133,3 (Vortag: 112,5) Millionen Aktien im Wert von rund 5,44 (Vortag: 4,26) Milliarden Euro. Alle 30 Titel verbuchten Abgaben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.970,29 -4,47% -9,65% DAX-Future 11.948,00 -4,92% -8,72% XDAX 11.945,65 -4,39% -9,05% MDAX 25.514,79 -3,33% -9,88% TecDAX 3.079,51 -2,38% +2,14% SDAX 11.283,69 -3,90% -9,82% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,09% +95 ===

