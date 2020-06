Habona Invest hat eine vierte Immobilie, ein Nahversorgungszentrum in Mannheim, für den "Habona Nahversorgungsfonds Deutschland" erworben - diese und weitere News im Überblick.Habona erweitert das Portfolio für offenen PublikumsfondsHabona Invest teilt mit, für den offenen Immobilienfonds Jahres "Habona Nahversorgungsfonds Deutschland" (ISIN: DE000A2H9B00) ein Nahversorgungszentrum in Mannheim-Käftertal erworben zu haben. Ankermieter sei ein Rewe-Verbrauchermarkt, zusätzlich gäbe es 28 Wohneinheiten. Der Frankfurter Immobilienspezialist, bisher vor allem im Bereich Sachwerte und Beteiligungen aktiv, startete im Oktober vergangenen Jahres erstmalig einen offenen Publikumsfonds. Im Anlagefokus stehen Immobilien mit Angeboten für Waren des täglichen Bedarfs, vor allem Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen wie Gastronomie, Ärzte und Kindertagesstätten. Zuvor gab die Gesellschaft den Kauf von drei Objekten bekannt. Laut Habona Invest handelt es sich dabei um zwei Edeka-Lebensmittelmärkte in Bayern und im Saarland sowie einer Kölner Kindertagesstätte. Das Unternehmen hatte zuletzt verlauten lassen, im laufenden Jahr 2020 ein Fondsvolumen von 100 Millionen Euro, im Jahr 2024 ein Volumen von 500 Millionen Euro erreichen zu wollen.

