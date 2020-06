Konkurrenz für den Amazon-Dienst Prime Now: Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg verspricht der Lieferdienst Gorillas jetzt die Lieferung von Lebensmitteln innerhalb von zehn Minuten. Wer im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg wohnt und etwa beim Kochen darauf kommt, dass noch eine wichtige Zutat fehlt, der braucht dafür nicht mehr vor die Tür zu gehen. Denn der vor wenigen Tagen an den Start gegangene Lieferdienst Gorillas verspricht die Lieferung von Lebensmitteln innerhalb von zehn Minuten - und ist damit deutlich schneller als der Amazon-Lieferdienst Prime Now. Anders als ...

