Lang laufende US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne ausgebaut. Marktteilnehmer nannten die sehr schlechte Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Sichere Anlagen, zu denen amerikanische Staatsanleihen gezählt werden, erhielten daher zumeist Zulauf.Ein Grund für den Marktpessimismus lieferte die US-Notenbank Fed. Sie bestätigte am Mittwoch ihren extrem lockeren ...

