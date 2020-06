Die großen Aktienindizes haben sich in den letzten Wochen wieder stark erholt. Bankaktien blieben hingegen hinter ihren Erwartungen zurück, nun erhöht Wells Fargo seine Kursziele für den Bankensektor.? Hohe Nachfrage beim Online-Banking? Bankenkrise scheint abgewendet? Interesse an Bankaktien steigtDie Corona-Pandemie zwang die Bevölkerung dazu, ihre Aktivitäten auf die eigenen vier Wände zu beschränken, darunter hatte auch das konventionelle Bankgeschäft zu leiden. Da aber in den ...

