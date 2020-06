New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) hat bekanntgegeben, dass das verbundene Unternehmen Galaxy Digital Capital Management LP ("GDCM") zum 31. Mai 2020 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen von 375,5 Millionen US-Dollar ausgewiesen hat.Verwaltetes Vermögen ("AUM")(a)(In Millionen)31/5/ 30/4/ 31/3/ 29/2/ 31/1/ 31/12/ 30/11 31/10 30/9 31/8 31/7 30/6 31/520 20 20 20 20 19 /19 /19 /19 /19 /19 /19 /19(b) (b)Gesa $375, $370, $356, $367, $369, $357,2 $360. $337, $336 $336 $389 $393 $421mt 5 0 2 5 1 7 0 ,0 ,8 ,6 ,9 ,6(a) Alle Zahlen bis zum 31.12.2019 sind geprüft und alle anderenZahlen sind ungeprüft. AUM beinhaltet gebundenes Kapital in einemgeschlossenen Vehikel und Seed-Finanzierungen durch verbundeneUnternehmen. Änderungen des AUM sind im Allgemeinen Ergebnis vonPerformance, Einzahlungen, Abhebungen und (bis einschließlich Juli2019) Kapitaleinsätzen, die zwischen den Vehikeln erfolgen. Wiebereits im August 2019 gemeldet, hat GDCM seine Aktivitäten imZusammenhang mit seiner Strategie der externen Verwaltung vonBarmitteln beendet.(b) VorläufigWeiterführende Informationen zu den GDCM-Fonds finden Sie auf unserer Website unter www.galaxydigital.io.Informationen zu Galaxy Digital Capital Management LPGalaxy Digital Capital Management LP, eine bei der SEC eingetragene Anlageberatungsfirma, ist eine auf die Bereiche digitale Assets und Blockchain-Technologie ausgerichtete diversifizierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet Kapital im Auftrag externer Kunden in drei verschiedenen Geschäftsbereichen: Index Fund Management, Blockchain Ecosystem Funds, und Opportunistic Funds. Das multidisziplinäre Team von Galaxy Digital Capital Management verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations, und Blockchain-Technologie. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Galaxy Digital Holdings, die von Michael Novogratz gegründet wurde, vormals Principal und Chief Investment Officer von Fortress Macro Funds und Partner bei Goldman Sachs.HaftungsausschlussGDCM ist ein verbundenes Unternehmen der Galaxy Digital Holdings Ltd., einer Gesellschaft, die an der TSX Venture Exchange notiert ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Alle Beträge sind, sofern nicht anders vermerkt, in US-Dollar angegeben.Weitere Informationen: Galaxy Digital, Stephen Kurz, Head of Asset Management, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel: 212.390.9216; Prosek (für Medienanfragen zu Galaxy Digital), Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel: 212.279.3115; Durchwahl: 242Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132443/4621334