Das neue Programm in Zusammenarbeit mit dem Lysol-Dettol Hersteller RB startet weltweite ab dem 15. Juni

Ab kommender Woche wird Hilton weltweit das neue CleanStay Programm einführen, welches einen industrieführenden Standard für Sauberkeit und Desinfektion in Hilton Häusern auf der ganzen Welt umzusetzen wird. Das neue Programm, das in Zusammenarbeit mit dem Lysol und Dettol Hersteller RB und den Mayo Kliniken entwickelt wurde, beinhaltet neue Reinigungsprozesse, um Gästen von Hilton einen noch saubereren und sichereren Aufenthalt in diesem Sommer zu ermöglichen.

Hilton CleanStay Brings New Standard of Cleanliness Worldwide in Time for Summer Travel (Photo: Business Wire)

Hilton und RB haben ihre Partnerschaft zu diesem Zweck ausgebaut, um Hilton Häuser in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt durch den globalen Einsatz der zuverlässigen RB Produkte zu unterstützen.

"Seit mehr als 100 Jahren ist unsere oberste Priorität immer die Sicherheit unserer Gäste und Team-Mitglieder gewesen. Die Hotelindustrie entwickelt sich weiter, um auf die sich verändernden Erwartungen von Gästen einzugehen, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie. Hilton CleanStay ist die neuste Weiterentwicklung unseres Bekenntnisses und Engagements, unseren Gästen das notwendige Vertrauen und Gefühl von Ruhe zu schaffen, um unbeschwert reisen zu können, während wir gleichzeitig alles zum Schutz unserer Team-Mitglieder unternehmen," so Chris Nassetta Präsident und CEO von Hilton.

"Auch wenn unsere Gastfreundschaft in der nächsten Zeit anders aussehen mag, sind wir darauf bedacht, unsere Gäste wieder bei uns willkommen zu heißen und für sie die unvergesslichen Erlebnisse zu schaffen, die sie von uns gewohnt sind."

Ab kommender Woche werden Gäste von Hilton Veränderungen in den ersten Hilton Häusern auf der ganzen Welt zu sehen bekommen. Das CleanStay Programm soll dann bis Mitte Juli in Häusern aus allen 18 Hotelmarken des Hilton Portfolios eingeführt werden.

Hilton CleanStay vom Check-in bis zum Check-out

Online: Sogar noch vor dem Beginn der Reise können Gäste auf einer neuen Informationsseite unter Hilton.com/cleanstay Auskünfte darüber finden, was sie von ihrem Aufenthalt erwarten können. Zusätzlich werden die Websiten der einzelnen Häuser aktualisiert, um aufzuzeigen, dass die neuen Reinigungsprozesse eingeführt wurden und umgesetzt werden.

Die Lobby: Gäste, die eine kontaktlose Anreise bevorzugen können mit der kostenlosen Hilton Honors App auf ihrem Handy einchecken, ihr Zimmer aussuchen, die Tür mit einem digitalen Schlüssel aufschließen und auschecken. Diese Option ist in mehr als 4.700 teilnehmenden Hilton Hotels auf der ganzen Welt für Gäste verfügbar, die direkt über die Hilton Honors App oder Hilton.com buchen. Für Gäste, die einen traditionellen Check-In bevorzugen, wurden neue Abstandregeln eingeführt, die Gäste sicher durch den persönlichen Check-In und Check-Out führen.

Das Gästezimmer: Gäste werden vor dem ersten Betreten ihres Zimmers das Hilton CleanStay Zimmersiegel vorfinden, welches an den Zimmertüren angebracht wird, in denen die gründlichen Reinigungsprozesse durchgeführt worden sind. Zimmer werden zusätzlich noch einmal an den meistberührten Stellen desinfiziert u.a. Lichtschaltern, Türgriffe, Fernbedienungen und Heizungen. Ebenfalls werden Nutzgegenstände wie beispielsweise Stift und Papier aus dem Zimmer entfernt. Auch werden Desinfektionstücher in allen Gästezimmern zur Verfügung gestellt.

Housekeeping Service: Gästezimmer werden zwischen den Aufenthalten verschiedener Gäste gründlich gereinigt und desinfiziert. Der Reinigungsservice während des Aufenthalts von Gästen wird je nach Präferenz durchgeführt, um zu berücksichtigen, dass manche Gäste nicht wollen, dass Mitarbeiter ihr Zimmer betreten. Artikel wie frische Bettwäsche und Pflegeprodukte werden auf Anfrage eingepackt in schützender Verpackung vor der Zimmertür von Gästen abgelegt.

Öffentliche Räumlichkeiten: Öffentliche Räume und Orte werden noch öfter gereinigt. Zum Beispiel werden Fitnessräume mehrmals am Tag zu Reinigungszwecken geschlossen. Auch wird das Equipment so umgeräumt, dass Abstandsregeln eingehalten werden können, und die Anzahl der Gäste, die die Räumlichkeiten benutzen dürfen, insgesamt reduziert. Pools und die umliegenden Bereiche werden ebenfalls noch öfter am Tag gereinigt. Auch dort werden Abstandsregeln gelten. Auch wird es Stationen mit Desinfektionsmittel und -tüchern an den wichtigsten Eingängen und besonders oft besuchten Räumlichkeiten innerhalb des Hotels geben.

Essen und Trinken: In den Hotelrestaurants werden Tische und Stühle so umgestellt, dass Abstandsregeln eingehalten werden können. Biologisch abbaubares Einweggeschirr wird auf Anfrage verfügbar sein. Während des Frühstücks wird es ein breites Angebot an Möglichkeiten geben, z.B. Essen und Getränke im Restaurant einzupacken und zum Verzehr mitzunehmen, eine Auswahl an bereits angerichteten und sicher abgedeckten Gerichten, eine la carte Variante sowie ein Service Angebot zur Unterstützung der Gäste. Wo Roomservice angeboten wird, wird Gästen eine kontaktlose Lieferung angeboten, bei denen Essen und Einweggeschirr vor der Zimmertür abgestellt werden.

Meetings Events: Das kommende Hilton EventReady mit CleanStay Programm wird einen neuen Standard für Meetings und Events bei Hilton einführen. Das Programm wird Sauberkeit, Flexibilität, Sicherheit und sozial verantwortungsbewusste Lösungen mit kreativen Essens- und Getränkeoptionen, der neusten Technik und nachhaltigen Prozessen verbinden. Mit einem ausgerichteten Fokus auf Gesundheit und Wellness wird das gesamte Eventerlebnis von der Planung bis zur Umsetzung von Hiltons Gastfreundschaft und erstklassigem Hotellerie Service durch die Team Mitglieder begleitet.

Seit der ersten Ankündigung der Partnerschaft hat RB mit Hilton intensiv daran gearbeitet, die Pläne für den weltweiten Start des Hilton CleanStay Programms vorzubereiten. In den USA und Kanada, wird das Programm unter dem Namen Hilton CleanStay with Lysol Protection mit der Nutzung des Produkts Lysol eingeführt. Während Lysol und Dettol die am meisten genutzten Produkte in den Ländern sein werden, in denen es Hilton Häuser gibt, werden auch andere RB Marken wie Sagrotan in Deutschland und Napisan in Italien eingesetzt.

Die weltweit führende wissenschaftliche Expertise von RB und der Einsatz der Produkte des Unternehmens ermöglichen Gästen auf der ganzen Welt einen sichereren Aufenthalt. Laut einer neuen Studie, die im American Journal of Infection Control veröffentlich wurde, sind die Wirkstoffe von Lysol und Dettol wirksam, um die Ansteckungskette von COVID-19 zu unterbrechen.

"Menschen vor Krankheiten zu schützen, ist die Hauptaufgabe von RB und unserem Produktportfolio an Keimbekämpfungsmitteln," so Rahul Kadyan, EVP, North America, Hygiene/Home. "Unsere Marken bauen auf großem Vertrauen, wissenschaftlich erprobter Wirksamkeit und unserem Ziel auf, Menschen auf der ganzen Welt darüber aufzuklären, wie sie Ansteckungsketten von Infektionen unterbrechen können. Die Zusammenarbeit mit Hilton ist eine ideale Partnerschaft für RB, um den Weg für höchstmögliche Hygienestandards zu bereiten und dabei Reisenden das nötige Vertrauen zu geben, um ihren Aufenthalt in Hilton Häusern im höchsten Maße genießen zu können."

Während der Entwicklung von Hilton CleanStay haben die Mayo Kliniken ihre wissenschaftliche Expertise zur Verfügung gestellt, um Hilton bei den Trainingsmethoden, Reinigungsprotokollen und der Qualitätssicherung zu beraten. Zusätzlich haben die Mayo Kliniken Hilton auch bei dem Einsatz neuer Technologie und Praktiken aus der Gesundheitsindustrie beraten, die ebenfalls im Rahmen des Reinigungs- und Desinfektionsprogramms in Hilton Hotels eingesetzt werden können, um dieses noch effizienter zu machen.

"Die persönliche Sicherheit ist in dieser Situation, in der wir Geschäfte und Freizeitaktivitäten wieder öffnen, entscheidend," so die Expertin der Mayo Kliniken für ansteckende Krankheiten Dr. Stacey Rizza. "Wir freuen uns, das Wissen und die Expertise der Mayo Kliniken für die nationale und globale Bekämpfung der COVID-19 Pandemie einbringen zu können. Mayo freut sich sehr, mit den Mitarbeitern von Hilton zusammenzuarbeiten und sie zu den Abläufen und Trainings im Rahmen des Programms zu beraten."

Teile des Hilton CleanStay Programms werden den Gäste bereits gleich beim Betreten des Hotels begegnen und sie dann gemeinsam mit anderen Maßnahmen während des gesamten Aufenthalts begleiten, sodass zu jeder Zeit das Wohlbefinden der Gäste und Team-Mitglieder gewährleistet werden kann, ohne dass Abstriche bei Hiltons berühmter Gastfreundschaft und Service gemacht werden müssen.

Als Teil der neuen Sauberkeits- und Hygienestandards von Hilton wurde mit Trainings sichergestellt, dass Team Mitglieder über die Schritte und Maßnahmen Bescheid wissen, wie sie die Gesundheit von sich und anderen während ihrer Arbeit gewährleisten können. Während ihres Aufenthalts kann es vorkommen, dass Gäste auf Team-Mitglieder treffen, die sie auf kreative Weise willkommen heißen, während sie Schutzausrüstung tragen und Abstandsregeln einhalten.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global tätiges Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 18 erstklassigen Marken, die mehr als 6.100 Hotels mit über 971.000 Zimmern in 119 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und hat sich so einen Platz in der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt im Jahr 2019 verdient. In seiner 100-jährigen Geschichte hat Hilton über 3 Milliarden Gäste beherbergt. Dank des preisgekrönten Gästebonusprogramms Hilton Honors können mehr als 103 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Ihre Hotelaufenthalte und für unvergleichliche Erlebnisse sammeln und zudem Sofortvorteile genießen, darunter digitaler Check-in mit Zimmerauswahl, Digital Key und Connected Room. Besuchen Sie newsroom.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube

Über RB:

RB's Antrieb ist es, zu schützen, zu heilen und zu pflegen, um jedem eine saubere und gesündere Welt zu ermöglichen. Daher setzen wir uns unermüdlich dafür ein, dass der Zugang zu Hygiene, Wohlbefinden und gesunder Ernährung kein Privileg, sondern ein Grundrecht für jeden Menschen ist. Von Produkten der allgemeinen Hygiene über das allgemeine Wohlbefinden bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung: RB ist stolz auf seine globalen Marken, die in mehr als 190 Ländern weltweit zu finden sind und dort täglich mehr als 20 Millionen Mal von Verbrauchern gekauft werden. Zum Portfolio des Unternehmens zählen bekannte Marken wie Sagrotan, Dobendan, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Scholl, Vanish, Veet, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Woolite und Air Wick sowie Enfamil und Nutramigen.

Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildet die einzigartige Firmenkultur von RB. Insgesamt mehr als 40.000 talentierte MitarbeiterInnen arbeiten gemeinsam mit ausgewählten Partnern leidenschaftlich an neuen Wegen, die unser Leben jeden Tag verbessern. Bestrebt, das Richtige zu tun und einen echten Unterschied in der Welt zu machen, setzt sich RB stets mutige und ehrgeizige Ziele. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen für das Unternehmen dabei immer an erster Stelle.

Weitere Informationen finden sich unter www.rb.com/de.

Über Mayo Clinic

Mayo Clinic ist eine Nonprofit Organisation, die sich Innovation in der klinischen Praxis, Bildung und Forschung und der Bereitstellung von Anteilnahme, Expertise und Antworten, für jeden, der geheilt werden muss, verschrieben hat. Besuchen Sie Mayo Clinic News Network für zusätzliche Neuigkeiten über die Mayo-Kliniken und An Inside Look at Mayo Clinic für mehr Informationen über Mayo.

