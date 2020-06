Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-WIEDERAUFBAUPLAN - EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn will die für den europäischen Wiederaufbauplan aufgenommenen Schulden schneller tilgen als bislang geplant. "Je früher, desto besser", sagte er in einem Interview. Er kündigt eine Binnenmarktabgabe für Großunternehmen an. (Handelsblatt S. 8)

IMMOBILIEN - Die Corona-Krise geht am deutschen Immobilienmarkt nicht spurlos vorbei. Es mehren sich Zweifel am Fortbestand der Hausse. Verunsicherung macht sich breit. Neuangebot und Nachfrage sind zum Teil deutlich gefallen. (FAZ S. 29)

MESSEN - Die ersten Messen nach Ausbruch der Corona-Krise fallen im Herbst deutlich kleiner aus. Doch sie geben der gesamten Wirtschaft wichtige Impulse. Bisher hat der Ausfall der Messen nach Angaben des Messeverbands Auma mehr als 12,2 Milliarden Euro Schaden in der Wirtschaft angerichtet. (Handelsblatt S. 18)

MITTELSCHICHT - Eine Studie des Roman Herzog Instituts zeigt, dass die Mittelschicht seit der Wiedervereinigung nur marginal geschrumpft ist. Die Daten deuten darauf hin, dass es mehr Aufstiege als Bewegung nach unten gegeben hat. (Handelsblatt S. 10)

FRANKREICH - Die Corona-Krise erfasst Frankreichs Wirtschaft mit voller Wucht. Der Konjunktur-Kollaps macht schon die Reformerfolge von Emmanuel Macron zunichte. Auch dem Präsidenten droht der Absturz. (SZ S. 15)

ASYL - Die Koalition verliert im Asylstreit die Geduld mit Brüssel. Seit Jahren sucht die EU nach einer Lösung. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat einen neuen Anlauf angekündigt und will einen großen Wurf versuchen, der auch die legale Zuwanderung von Fachkräften regelt. Das Projekt verzögert sich jedoch. (Handelsblatt S. 9)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2020 00:26 ET (04:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.