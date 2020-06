Dass war wieder mal ein Tag mit blutigen Nasen und wie geht es jetzt weiter an den Märkten? Die Techniker verweisen auf das Unterschreiten der 200-Tage-Linie und einem daraus resultierenden Negativsignal. Und die USA haben ebenfalls kräftige Kursverluste gesehen: Der DOW Jones schloss mit MINUS 6,88% bei 25.137,74 Punkten. Keine gute Vorgabe. Der Markt war so stark in 11 Tagen angestiegen, dass eine Korrektur überfällig erschien, die ja "sanft" am Montag begann. Aber gestern ging es über eine gesunde Korrektur hinaus. Die 200-Tage Linie ist eine wichtige Unterstützung, die im Laufe des Nachmittags ...

