Die Elektromobilität boomt. In kontinuierlicher Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt der Dichtungshersteller Trelleborg Sealing Solutions Lösungen, die speziell auf solche E-Mobility-Anwendungen zugeschnitten sind. Insbesondere Hochleistungs-Rotationsdichtungen, die den extremen Anforderungen im elektrischen Antriebsstrang gewachsen sind, gehören zur Kernkompetenz des Unternehmens. Gegenüber konventionellen Systemen haben elektrische Antriebe einen enormen Entwicklungsbedarf. Dabei sind die Anforderungen an Komponenten in Elektroantrieben teilweise erheblich höher. In der E-Achse, der Kombination von Motor und Getriebe, rotieren Wellen mit Umlaufgeschwindigkeiten von bis zu 40 m/s. In Zukunft könnte sich dieser Wert sogar noch auf bis zu 60 m/s erhöhen. Gleichzeitig ist eine Schmierung nur begrenzt möglich. Dadurch sind die Dichtungen, die dafür sorgen, dass das Getriebe während des Betriebs ausreichend geschmiert ist, während der Motor trocken bleibt, hohen Reibungskräften und Stick-Slip-Vorgängen ausgesetzt. Dies kann Verschleiß und eine Verkürzung der Dichtungslebensdauer bewirken. Darüber hinaus müssen die für die Dichtungen verwendeten Materialien mit den vielfältigen verwendeten Schmiermitteln kompatibel sein.

Komplexe Anforderungen und kurze Entwicklungszeiten

Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, sind die OEMs auf zuverlässige und kompetente Lieferanten angewiesen, die innovative Produkte entwickeln und so mithelfen, die Elek-tromobilität in wenigen Jahren als massentaugliche Technologie zu etablieren. Gefragt sind dabei Partner, die schnell auf wechselnde Bedürfnisse reagieren können - von der Produktentwicklung über den Prototypenbau bis zur Serienfertigung. Die Anforderungen der E-Mobility sind äußerst komplex. Der Markt ist sehr schnelllebig und entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit. Für die Hersteller (OEMs) und ihre Zulieferer ergeben sich daraus erhebliche Herausforderungen bei der Entwicklung. Oft verfügen die Kunden weder über klar definierte Standards noch über etablierte Lösungen. Dementsprechend sind die geforderte Innovationsrate und zugleich der Druck, die richtigen Produkte schnell auf den Markt zu bringen, sehr hoch.

Entwicklungsgeschwindigkeit der Komponenten bestimmt den Wandel

Bei der Entwicklung von Hochleistungsdichtungen für die Elektromobilität kombiniert Trelleborg eine effiziente F&E-Organisation mit modernen digitalen Verfahren, um die

