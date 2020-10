DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Markteinführung

LION E-Mobility AG: Batterieanwendung für den maritimen Bereich erhält Zertifizierung



22.10.2020 / 08:00

Garching bei München, 22. Oktober 2020 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG entwickelte im Rahmen eines Kundenprojektes eine Batterieanwendung für maritime Antriebskonzepte, die jetzt die offizielle DNV GL-Zertifizierung erhalten hat. Die DNV GL ist eine der weltweit führenden Klassifikationsgesellschaften und ein anerkannter Berater für die maritime Industrie. Ihre Zertifizierungszeichen sind weltweit anerkannt und stehen für akkreditierte Zertifizierung auf hohem Niveau. Bei der Zertifizierung wurden insbesondere Software-Funktionen, Hardware-Design, elektromagnetische Verträglichkeit sowie die Sicherheit des Gesamtsystems überprüft.



Für das Projekt hatte LION Smart sein modulares Batterie-Management-System (BMS) an die Erfordernisse maritimer Anwendungen angepasst - was insbesondere im Hinblick auf sicherheitskritische Funktionen durch Realisierung von Hardware-Sicherheitsschaltungen und Implementierung spezieller Software erreicht wurde. Zudem war es LIONs Aufgabe, die Zertifizierbarkeit des BMS sicherzustellen.



Das modulare Hochspannungs-BMS ist leistungsstark und robust. Mit 24 Messmodulen (LMMs) von bis zu insgesamt 288 Zellen in Serie sind je nach Applikation Maximalspannungen von mehr als 1.000 Volt möglich. Damit kann das BMS auch im höheren Spannungs- und Leistungsbereich problemlos eingesetzt werden. Je nach Anwendung und Konfiguration sind bei einer Hybridlösung Kraftstoffeinsparungen von rund 25 bis 50 Prozent möglich; zugleich spart die Hybridlösung maßgeblich CO 2 -Emissionen. Zudem bietet das BMS als leistungsstarke, gesicherte Recheneinheit mit anpassbarer Software-Architektur einen flexiblen Einsatz.



"Der CO 2 -Einsparungseffekt im allgemeinen und weitere Spezifikationen des BMS im Besonderen, etwa die Leistungsfähigkeit im Hochspannungsbereich, machen die Lösung besonders attraktiv," erklärt Thomas Hetmann, Geschäftsführer der LION Smart GmbH. "Die abgeschlossene Zertifizierung, bei der besonders sicherheitskritische Funktionen für Schiffszulassungen geprüft wurden, zeigt, dass unser BMS eine leistungsfähige, sichere und robuste Lösung in puncto Energiespeicherung und -management darstellt. Das macht sie auch für den Einsatz in ähnlich anspruchsvollen Anwendungen interessant, beispielsweise im Bereich stationärer Speicher oder der allgemeinen Industrie."



Mit der abgeschlossenen Zertifizierung ist das entwickelte Gesamtsystem jetzt zur Serienproduktion freigegeben. Das BMS von LION Smart ist als Teilkomponente des Systems auch für andere Anwendungen im maritimen Umfeld einsetzbar.





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc.



Über DNV GL:

Die DNV GL, ein Zusammenschluss der zwei führenden Klassifikationsgesellschaften Det Norske Veritas und Germanischer Lloyd und damit eine der größten Schiffsklassifikationsgesellschaften der Welt, erstellt Standardregeln für Schiffe, die unter anderem Vorschriften zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltbestimmungen enthalten. 130 maritime Organisationen haben die DNV GL dazu ermächtigt in ihrem Namen Zertifizierungen durchzuführen.



