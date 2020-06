Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur bildgebenden chemischen Analyse der Kunststoff-Verdauung in Raupen (Raupe) hat ein Team des Fraunhofer LBF mithilfe hochauflösender Raman-Mikroskopie den Weg des Plastiks durch die Raupe verfolgt gefunden. Im Zuge des Projektes hat das Team zudem eine dedizierte Software für die Raman-Mikroskopie an Gemischen in Python entwickelt. Mithilfe von maschinellem Lernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...