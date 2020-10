Die umweltfreundlichste Spirituosenflasche der Welt baut sich innerhalb von 18 Monaten biologisch ab.

Bacardi tauscht Rohöl gegen Pflanzenöl und ersetzt erdölbasierte Kunststoffe durch pflanzliches "Wundermaterial" eine Wunderwaffe im Kampf gegen die Verschmutzung durch Plastikmüll.

Bacardi wird die aktuelle jährliche Kunststoffproduktion um mindestens 3.000 Tonnen reduzieren und dazu beitragen, die Kurve für die gesamte Industrie zu korrigieren, indem das Unternehmen die neue Technologie an seine Wettbewerber weitergibt.

Bacardi, das weltweit größte in Familienbesitz befindliche Spirituosenunternehmen, hat im Kampf gegen den Klimawandel und die Umweltverschmutzung durch Plastik heute einen gewaltigen Sprung nach vorn machen können. Es wurden Pläne vorgestellt, denen zufolge bis 2023 die nachhaltigste Spirituosenflasche der Welt in den Regalen stehen wird.

Die neue zu 100 biologisch abbaubare Flasche wird 80 Millionen Plastikflaschen 3.000 Tonnen Plastik ersetzen, die Bacardi derzeit jährlich für sein gesamtes Markenportfolio produziert.

Dieser revolutionäre Schritt von Bacardi wurde dank der engen Zusammenarbeit mit Danimer Scientific, einem führenden Entwickler und Hersteller von biologisch abbaubaren Produkten, möglich. Die aktuell von Bacardi verwendeten erdölbasierten Kunststoffe werden durch Nodax PHA von Danimer Scientific ersetzt, ein Biopolymer, das aus den natürlichen Ölen von Pflanzensamen, wie Palme, Raps und Soja, gewonnen wird. Während eine herkömmliche Plastikflasche über 400 Jahre braucht, um sich zu zersetzen, wird die neue Spirituosenflasche aus Nodax PHA in unterschiedlichsten Umgebungen, wie Kompost, Erde, Süß- und Meerwasser, biologisch abgebaut und verschwindet nach 18 Monaten, ohne schädliches Mikroplastik zu hinterlassen.

BACARDÍ Rum wird die erste Spirituose sein, die in der neuen Flasche auf den Markt kommt, bevor das pflanzliche Material dann umfassend eingeführt wird und die Einweg-Plastikflaschen der gesamten Bacardi-Lieferkette und der 200 Marken und Label des Unternehmens, wie BOMBAY SAPPHIRE Gin, GREY GOOSE Vodka, PATRÓN Tequila, MARTINI Wermut und DEWAR'S Scotch Whisky, ersetzen wird.

Ned Duggan, Senior Vice President von BACARDÍ Rum, sagte: "Im Laufe unserer 158-jährigen Geschichte war BACARDÍ stets bestrebt, die natürlichen Ressourcen der Welt zu respektieren und verantwortungsbewusst zu handeln, von der nachhaltigen Beschaffung unseres Zuckerrohrs bis hin zum Wasser und zur Energie, die zur Herstellung unseres Rums verwendet werden. Jetzt freuen wir uns, den Weg für diese neue Biopolymer-Technologie zu bereiten, die allen Marken von Bacardi und der gesamten Spirituosenindustrie von Nutzen sein wird."

Neben der neuen zu 100 aus Biopolymeren bestehenden Spirituosenflasche entwirft Bacardi auch noch eine nachhaltig gewonnene Papierflasche. Durch die Einbindung des Nodax PHA-Polymers wird diese alternative Lösung ebenso umweltfreundlich sein und gleichzeitig sicherstellen, dass Qualität und Geschmack der Spirituose in einer Flasche aus Papier genauso herausragend sind wie in einer aus Glas.

Jean-Marc Lambert, Senior Vice President des Bereichs Global Operations von Bacardi, sagte: "Als wir uns das Ziel setzten, bis 2030 zu 100 kunststofffrei zu sein, wussten wir, dass bahnbrechende Fortschritte im Verpackungsdesign notwendig sein würden, um dies zu erreichen, und genau das geschieht nun durch unsere Partnerschaft mit Danimer."

Dank der Vielseitigkeit dieses innovativen neuen Materials wird das Team von Bacardi Packaging Development auch eines der am längsten bestehenden Kunststoffprobleme der Getränkeindustrie lösen die Kunststoffauskleidung von Flaschenverschlüssen. "Das klingt vielleicht klein", sagt Jean-Marc, "aber wenn man einmal alle weltweit produzierten Flaschen zusammenzählt, sprechen wir hier von vielen Tonnen Plastik pro Tag. Sobald wir das Problem gelöst haben, werden wir die Lösung zur Nutzung durch die gesamte Branche zur Verfügung stellen. Hierbei geht es nicht um Wettbewerbsvorteile, sondern darum, das Richtige für unseren Planeten zu tun."

Die heutige Ankündigung von Bacardi stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg des Unternehmens dar, sein Ziel zu erreichen, innerhalb der nächsten zehn Jahre zu 100 kunststofffrei zu sein. Zusätzlich zur Einführung der neuen Biopolymer-Flasche im Jahr 2023 hat sich das Unternehmen auch verpflichtet, innerhalb der nächsten drei Jahren alle nicht notwendigen Einwegkunststoffmaterialien, einschließlich aller Kunststoff-Geschenkboxen und Kunststoff-Point-of-Sale-Materialien, abzuschaffen.

Nodax PHA wurde von der University of Georgia (UGA) und dem UGA New Materials Institute im Rahmen einer 2018 durchgeführten Studie als wirklich biologisch abbaubare Alternative zu petrochemischen Kunststoffen bestätigt. Danimer Scientific nutzt das Material aktuell für eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise thermogeformte Tabletts, Trinkhalme, flexible und mehrschichtige Folienverpackungen, Beschichtungen, Einwegbesteck und vieles mehr.

"Nodax PHA ist heute eines der weltweit vielversprechendsten umweltfreundlichen Materialien, da es die von den Verbrauchern geforderte biologische Abbaubarkeit ohne Abstriche hinsichtlich der qualitativ hochwertigen Haptik herkömmlicher Kunststoffen bietet", sagte Scott Tuten, Chief Marketing Sustainability Officer bei Danimer Scientific. "Das Material bietet das Beste aus beiden Welten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bacardi und darauf, PHA in ihre legendäre Verpackung einfließen zu lassen."

Im Jahr 2016 verpflichtete sich Bacardi, alle Einweg-Plastik-Strohhalme in seinen Cocktails zu eliminieren, und war damit Vorreiter in der Getränkeindustrie. Und vor zwei Jahren startete das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit der Lonely Whale Foundation mit dem Ziel, Einweg-Plastikstrohhalme in Bars und Restaurants abzuschaffen. Ergänzt wurden diese Maßnahmen durch den Einsatz von Nodax PHA durch Danimer Scientific für die Herstellung des weltweit ersten vollständig biologisch abbaubaren Plastik-Trinkhalms im Jahr 2018 mit dem Ziel, die weltweiten Auswirkungen von Plastikmüll zu reduzieren.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Bacardi und die Vision des Unternehmens, das umweltfreundlichste Spirituosenunternehmen weltweit zu werden, finden Sie unter https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 158 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram

Über Danimer Scientific

Danimer Scientific ist wegweisend bei der Gestaltung nachhaltigerer, natürlicherer Wege zur Herstellung von Kunststoffprodukten. Nodax PHA von Danimer Scientific verfügt über sieben Zertifizierungen des TÜV AUSTRIA und Kompostierbarkeitsbescheinigungen für den gewerblichen und privaten Bereich, es ist biologisch abbaubar in anaeroben, Boden-, Süßwasser- und Salzwasserumgebungen und es ist zu 100 biobasiert. Alle Biopolymere von Danimer Scientific, einschließlich Nodax PHA, sind von der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.DanimerScientific.com

