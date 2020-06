Einige Freizeitparks in Zentralflorida haben letzte Woche nach einer 11-wöchigen Unterbrechung wiedereröffnet. Legoland Florida war der erste große Betreiber, der am letzten Montag seine Tore wieder öffnete. Comcasts (WKN:157484) Universal Orlando folgte am Freitagvormittag, obwohl es bereits früher in der Woche für Mitarbeiter und Karteninhaber geöffnet gewesen war. Der nächste große Akteur, der seine Drehkreuze öffnen wird, ist SeaWorld Entertainment (WKN:A1T8QH). Der Betreiber von Attraktionen ...

