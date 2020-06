FOR RELEASE IN SWITZERLAND - NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

Medienmitteilung

Ina Invest Holding wird an der SIX Swiss Exchange kotiert -Implenia und Ina Invest Holding geben den definitiven Angebotspreis von CHF22.42 pro neue Ina Invest Holding Aktie bekannt

Dietlikon, 12. Juni 2020 - Heute werden die Aktien der Ina Invest Holding AG ("Ina Invest Holding") als Sachdividende an die Implenia AG ("Implenia") Aktionäre ausgeschüttet. Die Ausschüttung schliesst den Spin-off eines Teils des Immobilienportfolios von Implenia in die Ina Invest AG ("Ina Invest") ab. Diese ist eine Tochtergesellschaft, die nach Abschluss der restlichen Schritte des Spin-offs durch Ina Invest Holding (mit ungefähr 57%) und Implenia (mit ungefähr 43%) gehalten wird.

Ina Invest startet mit einem starken Entwicklungsportfolio von Immobilien in der Schweiz. Ina Invest Holding wird durch die Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von CHF 116 Millionen erzielen, was einen Nettoerlös von ungefähr CHF 109 Millionen ergibt. Mit dem Nettoerlös wird primär die Realisierung des Entwicklungsportfolios in der Schweiz finanziert. Zudem plant Ina Invest ihr Investitionsportfolio im Schweizer Immobilienmarkt zu erweitern.

Der Angebotspreis der neuen Ina Invest Holding Aktien aus der Bezugsrechtsemission und der Aktienplatzierung wurde auf CHF 22.42 festgelegt, was dem Net Asset Value (NAV) pro Ina Invest Holding Aktie entspricht (basierend auf einer Bewertung von Wüest Partner per 31. März 2020).

Mit der Kapitalerhöhung erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen Ina Invest Holding Aktien um 5'172'160 auf insgesamt 8'866'560 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.03 pro Aktie.

Die Kotierung und der erste Handelstag aller Aktien an der SIX Swiss Exchange ist heute, am 12. Juni 2020. Darin eingeschlossen sind die 3'694'400 bestehenden Ina Invest Holding Aktien, die im Zusammenhang mit dem Spin-off an die Implenia Aktionäre ausgeschüttet werden, sowie die neuen Aktien aus der Bezugsrechtsemission. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 16. Juni 2020 angesetzt.

Nach Abschluss der Bezugsrechtsemission wird Ina Invest Holding den Nettoerlös von ungefähr CHF 109 Millionen in Ina Invest gegen Ausgabe von neuen Ina Invest Aktien einbringen, während Implenia eine Forderung von ungefähr CHF 60 Millionen gegen Ausgabe von neuen Aktien der Ina Invest voraussichtlich verrechnen wird. Nach dieser Kapitalerhöhung wird Ina Invest Holding ungefähr 57% und Implenia ungefähr 43% der Aktien und der Stimmrechte von Ina Invest halten.

Stefan Mächler, Verwaltungsratspräsident von Ina Invest Holding, sagt dazu: "Wir sind hoch erfreut darüber, dass Ina Invest so gut aufgenommen wurde und viele Implenia Aktionäre ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, um sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Wir freuen uns auch sehr, die neuen Aktionäre begrüssen zu dürfen. Der heutige Tag markiert offiziell den ersten Tag der Ina Invest Holding als eigenständiges, kotiertes Unternehmen. Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung möchte ich allen unseren Aktionären für ihr Vertrauen danken".

Marc Pointet, CEO von Ina Invest Holding, ergänzt: Mit der Kotierung der Ina Invest Holding schaffen wir einen neuen, einzigartigen Akteur auf dem Schweizer Immobilienmarkt. Ich bin überzeugt vom grossen Potenzial, das Ina Invest zu bieten hat und freue mich darauf, dieses zusammen mit meinen Kollegen zu realisieren".

Implenia ist das führende Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit bedeutenden Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich sowie einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in allen Heimmärkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen. In der Schweiz und in Deutschland ist Implenia zudem erfolgreich als Immobilien-Entwickler tätig. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem multinational führenden, integrierten Baudienstleister zusammen. Das breite Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezialisten erlauben es der Gruppe, komplexe Grossprojekte zu realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus integriert und kundennah zu begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz über CHF 4,4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ina Invest AG ist ein neues Schweizer Immobilienunternehmen, das aus der Ausgliederung der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist, und von Ina Invest Holding AG und Implenia gehalten wird. Ina Invest AG wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest AG plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest AG von der Expertise des führenden Schweizer Baudienstleisters. In der Entwicklung und Bewirtschaftung ihres Portfolios erwartet Ina Invest AG dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Weitere Informationen unter ina-invest.com.

