The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB2UJ0 LB.HESS.THR.CARRARA06I/20 BD00 BON EUR N

CA 13L1 XFRA CA98880A2056 ZTR ACQUISITION CORP. EQ00 EQU EUR N

CA ERG1 XFRA US11040G1031 ERA GROUP INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA FI4 XFRA US29268T4094 ENERGY FOCUS INC. DL-0001 EQ00 EQU EUR N

CA G5NA XFRA US3994732069 GROUPON INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR Y

CA V9G XFRA US98420U7037 XPRESSPA GROUP DL-,01 EQ01 EQU EUR N

