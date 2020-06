The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A1EKK8 ERSTE GP BNK 15-20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA BE6279192916 S.P.G.E. 15-20 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA CH0278875965 BCO DE CRED.E INVER.15-20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DG4T6S9 DZ BANK IS.A627 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12UFT7 IKB DT.IND.BK.MTN 15/20 BD01 BON EUR NCA OF0A XFRA FR0010910620 CIF EUROMORTGAGE 10/20MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US89233P4C77 TOYOTA MOTOR CRD 2020 MTN BD01 BON USD NCA ZYQD XFRA ES0378641304 FDO DE TIT.D.D.S.E. 17/20 BD02 BON EUR NCA BN6A XFRA FR0011470921 BNP PAR.H.L.SFH 13/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0518274815 NATL EXPRS GRP 10/20 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS0942541912 LANDWIRT.R.BK 13/20NK MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS0944451243 SSE PLC 13/20MTN BD02 BON EUR NCA VODE XFRA XS1109802303 VODAFONE GRP 14/20 MTN BD02 BON EUR NCA NZIK XFRA XS1204134909 NORDEA MORTG.B. 15/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1243334668 FIRST ABU DHABI 15/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1247493874 DEXIA CL 15/20 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1433558373 ASB FINANCE 16/20 MTN BD02 BON EUR N