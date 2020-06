FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBLZ XFRA SE0000195810 BURE EQUITY NPV 0.095 EUR0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.264 EUR4Y01 XFRA KYG6427A1022 NETEASE INC. O.N. 0.041 EURBTO XFRA US05971J1025 BANCORPSOUTH BANK DL 2,5 0.163 EURFPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.053 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.011 EUR2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR2EZ XFRA CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP. 0.016 EUR2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.070 EURFFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.084 EURP2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.154 EUR0VV XFRA US92556H1077 VIACOMCBS INC. CL.A 0.211 EUR0VVB XFRA US92556H2067 VIACOMCBS INC. BDL-,001 0.211 EUR