FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXXX XFRA DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.005 EUREXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.169 EUREXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 1.022 EUREXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.236 EUREXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.282 EUREXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.340 EUREXI1 XFRA DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 1.460 EUREXW1 XFRA DE0005933956 ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 0.169 EUREXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.343 EURTSS XFRA DE0005405104 INNOTEC TSS AG 0.750 EUREXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.294 EUREXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.106 EURX2S XFRA CNE100000FN7 SINOPHARM GRP CO.LTD.YC 1 0.074 EURTSI XFRA CNE1000004K1 TSINGTAO BREWERY H YC 1 0.067 EURJIX XFRA CNE1000003K3 JIANGXI COPPER CO. -H-YC1 0.012 EURMX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.033 EUR4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.068 EUR9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.039 EUR1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.117 EURUSH XFRA BMG9716V1000 WING TAI PROPE.LTD HD-,50 0.024 EURLU4 XFRA BMG5700D1065 LUKS GROUP (VN) HD -,01 0.003 EURCJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.028 EURORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0.010 EUROCW XFRA BE0003816338 EURONAV NV NAM. 0.712 EURDT8A XFRA IT0004053440 DATALOGIC EO -,52 0.300 EUR1AL XFRA CA0115321089 ALAMOS GOLD (NEW) 0.013 EUR9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.187 EURTDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.149 EURIMK XFRA KYG476341030 IMAX CHINA HLDG HD -,0001 0.018 EURXFRA DE000HLB31Z7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/19 0.000 %XFRA DE000HLB3100 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06B/19 0.001 %XFRA XS1071420027 GALAPAGOS HLDG 14/22 REGS 0.000 %12M XFRA IT0001049623 I.M.A.IND.MACCH.AUTOM.SPA 2.000 EURVB0 XFRA KYG9390W1015 VIVA BIOTECH HOLD 0.002 EUR0V6 XFRA US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP DL-,01 0.119 EUR