FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPOJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.510 EURH5AB XFRA DE0009807016 HAUSINVEST 0.400 EURFHDD XFRA AT0000857412 AMUNDI AUSTRIA STOCK A 0.700 EURFHDJ XFRA AT0000857040 AMUNDI GOLD STOCK A 0.150 EURRKC9 XFRA AT0000677901 RAIFF.-NACHHALT.-AKT.RAST 1.250 EUR0EC XFRA CNE1000029M4 EVERBRIGHT SECUR. H YC 1 0.046 EUR3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.022 EURW3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.198 EURWY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.607 EURF1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.290 EURRTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.636 EURRN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.193 EURRA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.237 EURNJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.275 EURMT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.035 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.352 EURECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.413 EURXPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.220 EURRTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.060 EURUOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 0.476 EURKID1 XFRA KYG716591170 POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10 0.007 EURC4S1 XFRA KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON. 0.018 EUR34D XFRA IT0003492391 DIASORIN S.P.A. EO 1 0.950 EURKM6 XFRA ID1000097207 ADHI KARYA PERSERO RP 100 0.001 EURRMV1 XFRA HU0000073457 RABA JARMU.HLDG A UF 1000 0.058 EURHPD XFRA HK2380027329 CHINA POWER INTL DEV. 0.016 EURKOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.061 EURSJY XFRA HK0000046869 SINOM.HLDG LTD. 0.003 EURD69 XFRA DK0060083210 DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 0.335 EURFSH XFRA KYG371091086 FU SHOU YUAN IN.GR.DL-,01 0.005 EUREXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.288 EUREXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.090 EUREXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.130 EUREXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.011 EUREXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.118 EUR