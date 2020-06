FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RLI XFRA US7594701077 RELIANCE INDS GDR 144A/2

MSRB XFRA FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

I8T XFRA CH0023868554 IMPLENIA AG NA SF 1,02

S46 XFRA US85858C1071 STEMLINE THERAPE.DL-,0001

XFRA CA98880A1066 ZTR ACQUISITION CORP.

BPN XFRA AU000000MEB8 MEDIBIO LTD

