FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YP9 XFRA KYG9884T1013 YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10

AKA XFRA FI4000123195 ASIAKASTIETO GROUP OYJ

CRS1 XFRA ES0125140A14 ERCROS SA INH. EO 0,30

2RF XFRA AU000000RFX8 REDFLOW LTD

1VRA XFRA FR0013447729 VERALLIA SA (PROM.)EO3,38

6RN XFRA KYG212151016 CHINA RENAISSANCE HLDGS

