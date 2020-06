Stuttgart (ots) - Sportlichkeit und Exklusivität im Doppelpack: Mit dem Cayenne GTS und dem Cayenne GTS Coupé ergänzt Porsche die SUV-Reihe um zwei neue Modelle, die auf hohe Fahr-Performance ausgelegt sind. GTS-typisch kommt dem Antrieb eine besondere Bedeutung zu: Statt des 3,6-Liter-V6-Biturbo aus dem Vorgängermodell schlägt nun wieder ein V8-Herz unter der Motorhaube des Cayenne GTS. Der Vierliter-Biturbo sorgt mit 338 kW (460 PS) und 620 Nm Drehmoment für in allen Disziplinen deutlich verbesserte Fahrleistungen. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt beiden GTS-Modellen mit Sport Chrono-Paket in 4,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 270 km/h. Ein Performance-orientiertes Fahrwerk mit Tieferlegung, ein eigenständiges Design und eine aufgewertete Ausstattung runden das neue GTS-Paket ab.Mit dem aus dem Cayenne-Topmodell bekannten Vierliter-V8-Biturbomotor, einer Eigenentwicklung von Porsche, leistet der neue Cayenne GTS nun 14 kW (20 PS) und 20 Nm mehr als sein Vorgänger. Dies führt zu deutlich verbesserten Fahrleistungen, die gleichermassen für das neue Cayenne GTS Coupé gelten: Der Standardsprint von null auf 100 km/h gelingt mit Sport Chrono-Paket jetzt 0,6 Sekunden schneller als bisher. Die Höchstgeschwindigkeit ist um acht km/h gestiegen. Gleichzeitig wurde Wert auf Effizienz gelegt, wozu unter anderem das optimal abgestimmte Achtgang-Automatikgetriebe Tiptronic S, die adaptive Zylinderabschaltung, die Benzindirekteinspritzung mit zentraler Injektorlage und das ausgeklügelte Thermomanagement beitragen. Nach NEFZ kombiniert verbrauchen die sportlichsten Cayenne-Modelle 11,4 bis 11,2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer.ie neuen Porsche Cayenne GTS-Modelle sind ab sofort bestellbar und kommen Anfang Juli zu den Händlern. In der Schweiz beginnen die Preise bei CHF 142'200 für den Cayenne GTS und bei CHF 147'300 für das Cayenne GTS Coupé - jeweils einschliesslich Mehrwertsteuer und mit länderspezifischer Ausstattung. Schweizer Kundinnen und Kunden profitieren von einer Garantieverlängerung (2+2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package, die ohne Aufpreis im Listenpreis enthalten sind.Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de (https://newsroom.porsche.com/de.html) und der Porsche Pressedatenbank: presse.porsche.ch (https://presse.porsche.ch/prod/presse_pag/PressBasicData.nsf/press/PAGdeWelcome0?OpenDocument)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100849802