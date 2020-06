Nachdem der Zuckerpreis Anfang dieses Jahres bei 15,79 US-Cent seinen vorläufigen Höhepunkt markierte, brachen die Notierungen nur wenig später ein und führten bis Ende April auf ein Verlaufstief von 9,05 US-Cent abwärts. Dort startete eine recht dynamische Gegenbewegung und drückte den Preis in einem ersten Schritt an eine innere Trendlinie (blaue Linie) um 11,40 US-Cent aufwärts. Damit hat sich aber zugleich eine inverse SKS-Formation herauskristallisiert und fungierte fortan für ein bullisches Szenario. Dieses konnte nur wenig später mit einem Kurssprung zu Beginn dieses Monats über die Nackenlinie aktiviert werden und brachte Kursgewinne an 12,25 US-Cent hervor. Doch damit ist es noch nicht geschehen, das Aufwärtspotenzial wird sehr viel höher beziffert und bietet noch immer vielversprechende Handelsansätze.

