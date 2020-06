Der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk baut sein Portfolio mit einer milliardenschweren Übernahme weiter aus. Das Unternehmen hat eine definitive Vereinbarung zum Kauf von Corvidia Therapeutics aus den USA unterzeichnet und zahlt in einem ersten Schritt 725 Millionen Dollar (rund 638 Millionen Euro), wie Novo Nordisk am Donnerstag in Bagsvaerd mitteilte.Die gesamten Zahlungen an die bisherigen Corvidia-Aktionäre können sich auf bis zu 2,1 Milliarden Dollar (1,85 Milliarden Euro) belaufen, sofern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...