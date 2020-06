flatex Morning-news Silber (12.06.2020)

Gold und Silber gingen am Donnerstag getrennte Wege. Dies dürfte einerseits auf die wesentlich höhere Industrienachfrage bei Silber zurückzuführen sein und andererseits priorisieren Investoren in einem Marktumfeld von Risikoaversion in der Regel im Edelmetallsektor und geben somit Gold als Anlagemetall den Vorzug. Zum Zeitpunkt dieser Analyse befand sich die Gold-Silber-Ration bei 97,25. Die stellt auf Sicht der letzten 100 Jahre immer noch einen immens hohen Wert dar. Der Wert von 114,77 ist der Rekordwert.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 24. Februar 2020 bei 18,95 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 18. März 2020 bei 11,63 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen weiterhin bei 18,95 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 20,02 und 20,67 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 17,22/16,15/15,29/14,43 und 13,36 US-Dollar auszumachen.

Long: DE000MF7JPA2 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000MF7JPZ9 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

