Wiesbaden (ots) -Umsatz im Ausbaugewerbe, 1. Quartal 2020+8,2 % zum VorjahresmonatBeschäftigte im Ausbaugewerbe, 1. Quartal 2020+1,2 % zum Vorjahresmonat Im 1. Quartal 2020 stiegen die Umsätze im Ausbaugewerbe um 8,2 % gegenüber dem 1. Quartal 2019 und damit zum 19. Mal in Folge (seit dem 3. Quartal 2015). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im 1. Quartal 2020 im Ausbaugewerbe 1,2 % mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahreszeitraum. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Ausbaugewerbe konnten damit von Januar bis März 2020 nicht festgestellt werden.Umsatzzuwächse verbuchten im 1. Quartal 2020 alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes. In der Bauinstallation stiegen die Umsätze im 1. Quartal 2020 um 8,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges gab es bei der Sonstigen Bauinstallation (darunter fallen z. B. Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung) mit +9,5 % das stärkste Umsatzwachstum.Im sonstigen Ausbau nahm der Umsatz im 1. Quartal 2020 gegenüber dem 1. Quartal 2019 um 8,0 % zu. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges stiegen die Umsätze in der Malerei und Glaserei mit +8,8 % am stärksten.Erfasst werden alle Betriebe des Ausbaugewerbes. Weitere methodische Hinweise bieten die Erläuterungen zur Statistik und die Qualitätsberichte zum Baugewerbe.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.