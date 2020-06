Dr. Roger McIntyre, CEO der Psychedelika-Gesellschaft Champignon Brands (CSE SHRM / WKN A2PZ48) ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler in diesem Bereich. (Wir berichteten) In einem sehr informativen Interview, als Teil der Reihe Investing in Psychedelics der CSE und von CFN Media, stellt der Experte sein Unternehmen und die jüngsten Entwicklungen vor. Dabei äußert sich Dr. McIntyre insbesondere zur Ausrichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...