Trotz des gestrigen Feiertages in Österreich, war an der Wiener Börse ein Handelstag. Der ATX startete den Tag in den roten Zahlen und beendete den Handel mit einem tiefroten Minus von 4,87% bzw. 2.270,52 Punkte. Die Anleger reagierten damit auch auf die Aussagen der US Notenbank Fed, dass die Belastung der Wirtschaft durch die Corona Pandemie stärker ausfallen wird. Die Gewinner des Tages sind AMAG mit +1,51% und Porr (flat). Die Verlierer des Tages sind FACC und Schoeller-Bleckman mit einem Minus von 7,69% bzw. 7,39%. Aus den Wiener Privatbank Morning News

