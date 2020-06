Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts005/12.06.2020/08:35) - Gerade sind ExpertInnen sehr gefragt, die Betroffene nach der Corona-Krise psychologisch beraten. Der Züricher Lebensberater Johannes Trüstedt hat in den letzten Wochen vermehrt verzweifelte Unternehmer durch systemische Strukturaufstellungen in dieser außergewöhnlichen Lebenssituation geholfen. "Es lohnt sich für die Betroffenen wirklich. Ich habe viele spannende Erfahrungen bei den Teamprozessen gemacht, bei der die Teilnehmer gerade jetzt nach der Corona-Krise neue Lebens-, Berufs- und natürlich auch Business-Einsichten gewonnen haben. Durch den Aufstellungsprozess werden alte, auf der Seele lastende Themen einfacher abgeschlossen, um eine für die Zukunft tragfähige Lösung zu finden, die zu positiven Veränderungen nicht nur für den Menschen selbst, sondern auch für sein Geschäft mit sich bringen", so Johannes Trüstedt, der in Zürich am 15. Juni einen Abend mit systemischer Strukturaufstellung für Private und Unternehmer anbietet. https://www.leben-natur-raum.com Wozu systemische Strukturaufstellung? Systemische Strukturaufstellung hat einen Ursprung in der Tradition der lösungsorientierten Herangehensweise von Inso Kim Berg und Steve de Shazer. Sie wurde entwickelt, als Gegenbewegung zu den langjährigen Behandlungen, die in der klassischen Psychotherapie erfolgen. Trüstedt: "Man wollte eine Beratungsmethodik entwickeln, um seinen Patienten und Klienten rasch helfen zu können. Einerseits, um dem Teilnehmer rasch eine Lösung für sein meist drängendes und belastendes Problem zu bieten, aber auch, um die finanzielle Last für die Teilnehmer so gering wie möglich zu halten. Es wurde damit quasi eine Demokratisierung der Psychotherapeutischen Beratung eingeleitet. In der systemischen Strukturaufstellung geht man davon aus, dass Probleme und Lösungen grundsätzlich unabhängig voneinander existieren und daher sofort und unmittelbar eine Lösung mit dem Teilnehmer erarbeitet werden kann." Veranstaltungen von Johannes Trüstedt mit systemischer Aufstellung in Zürich: Montag, 15. Juni 2020, 19 bis ca. 22 Uhr - Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen Einzelaufstellung für Private oder Unternehmer sind jederzeit möglich. Leben - Natur - Raum Johannes Trüstedt - Systemische Strukturaufstellungen - Erlebnispädagogik - Lebensraumberatung Mobiltel. CH: 076 / 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com (Ende) Aussender: Johannes Trüstedt: Leben - Natur - Raum Ansprechpartner: Johannes Trüstedt Tel.: +41 76 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Website: www.truestedt.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200612005

