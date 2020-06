Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das von der großen Koalition beschlossene Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro findet breite Unterstützung in der Bevölkerung. Eine Umfrage für das ZDF-Politbarometer ergab, dass das Paket alles in allem von 68 Prozent der Befragten als eher gut bezeichnet und von 22 Prozent als nicht gut gesehen wird. Die restlichen 10 Prozent hatten keine Meinung. Diese Einschätzungen werden mehrheitlich in allen Parteianhängergruppen geteilt. Das Volumen des Konjunkturpakets halten 50 Prozent für gerade richtig. Zu hoch halten die Summe 17 Prozent der Befragten und 14 Prozent meinen, dass man dafür noch mehr Geld hätte einsetzen müssen. Dass Deutschland für die Bekämpfung der Corona-Folgen hohe Schulden macht, finden 75 Prozent richtig und nur 22 Prozent sprechen sich dagegen aus.

Mehrwertsteuerabsenkung bringt nichts

Von der geplanten Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent im zweiten Halbjahr erwarten lediglich 13 Prozent eine sehr starke oder starke Ankurbelung der Wirtschaft, 85 Prozent glauben, dass diese Absenkung dafür nur wenig oder gar nichts bringt. Gut hingegen finden 44 Prozent der Befragten die Erhöhung der staatlichen Zuschüsse beim Kauf eines Elektroautos auf bis zu 6.000 Euro, 52 Prozent hingegen halten nichts von dem Plan.

Nur jeder Vierte will Corona-App nutzen

Umstritten bleibt die Corona-App, die nächste Woche vorgestellt wird und die anonym mitteilen soll, ob man sich in der Nähe einer mit dem Virus infizierten Person aufgehalten hat. Mit 42 Prozent geben jetzt etwas weniger Befragte als vor knapp zwei Monaten (47 Prozent) an, diese dann nutzen zu wollen. 46 Prozent wollen das nicht machen verglichen mit 42 Prozent, die das im April sagten. Kein App-fähiges Smartphone besitzen acht Prozent der Befragten. Mit 52 Prozent spricht sich eine Mehrheit der Deutschen für die komplette Öffnung von Schulen und Kindergärten aus. Dagegen sind 42 der Befragten.

Bei der Parteienpräferenz gab es kaum Bewegung. Unverändert kämen die Union auf 39 Prozent, die SPD auf 15 Prozent, die AfD auf 9 Prozent, und die FDP auf 4 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und landet bei 7 Prozent und die Grünen steigen um 1 Punkt auf 20 Prozent. Die große Koalition und Schwarz-Grün kämen auf eine absolute Mehrheit im Bundestag Die Ergebnisse des Politbarometers beruhen auf einer Umfrage von 1.270 Wahlberechtigten durch die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 8. bis 10. Juni 2020

