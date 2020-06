Unterföhring (ots) - Schöne Fortsetzung! ProSieben sichert sich mit der zweiten Folge der Reality-Show "Beauty & The Nerd" erneut den Prime-Time-Sieg am Donnerstag. Starke 12,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen mit, wie ein neues Spiel-Paar die Karten in der Traumvilla auf Ibiza neu mischt und sind gespannt dabei, als im Entscheidungsquiz das frühe Ausscheiden von Beauty Samira (25) und Nerd Dion (30) besiegelt wird.ProSieben ist mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent (E 14-49 J.) Tagessieger am Donnerstag.Weitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd."Beauty & The Nerd" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 12.06.2020 (vorläufig gewichtet: 11.06.2020) Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyAntonia Kreitner, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1172/1108Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4621408