Abo-Modell läuft spitze: Adobe wartet mit Rekordergebnis auf

Adobe (WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012) hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal präsentiert (März bis Mai), die wieder voll überzeugen konnten. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 3,1 Mrd. US-Dollar gesteigert werden, was den höchsten Quartalsumsatz in der bisherigen Firmenhistorie bedeutete. Beim Nettogewinn wurde sogar ein Anstieg um 74 Prozent auf 1,1 Mrd. US-Dollar verbucht.

Die Umsatzerlöse verbesserten sich dementsprechend in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 um 16 Prozent auf 6,2 Mrd. US-Dollar. Für den Nettogewinn ging es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57 Prozent auf 2,1 Mrd. US-Dollar nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...