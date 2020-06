Wer Geld in eine Aktie steckt, der möchte am Ende des Jahres natürlich eine gute Rendite aus der Kapitalanlage erzielen. Dabei stellt sich häufig ein einfaches Problem: In welche Aktien soll man investieren? Schaut man sich die Liste der aktuell heißesten Aktien 2020 mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar an, so hätten wahrscheinlich die wenigsten am Beginn des Jahres auf diese Aktien gesetzt. Hier finden sich Namen wie Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2), Tesla (WKN: ...

