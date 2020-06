Fed-Chef Jerome Powell sieht die USA in einer schweren Krise. Besonders problematisch seiner Meinung nach: ein erheblicher Teil der Jobverluste könnte dauerhaft sein. Powell dürfte damit auch die Gastronomie gemeint haben, denn in den USA stehen unzählige Restaurants vor dem Aus. Profiteure dürften die großen Ketten wie McDonald's sein.Laut Independent Restaurant Coalition könnten 85 Prozent der amerikanischen Restaurants am Ende des Jahres schließen, wenn sie vom Staat nicht mehr finanzielle Hilfe ...

