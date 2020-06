Die amerikanische Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission, kurz: SEC) definiert Pennystocks als Wertpapiere, die für unter 5 Dollar pro Aktie gehandelt werden, wobei die zugehörigen Unternehmen mit einer sehr geringen Marktkapitalisierung bewertet werden. Aktien dieser Kategorie ziehen oft Investoren an, die auf der Suche nach explosiven Gewinnen in kurzer Zeit sind. Aber diese Aktien sind mit einem sehr hohen Risiko verbunden und haben erfahrungsgemäß geringe Erfolgsquoten. Während Pennystocks ...

