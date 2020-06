München (ots) - Print ist zu teuer, Fernsehreichweite sinkt, digital ist inkonsistent.In einer neuen Podcastfolge von ZWEI HERREN MIT HUND wird aufgeräumt, mit den beharrlichen Klischees der Mediaplanung. Denn Norman Wagner, Media-Chef der deutschen Telekom und damit federführend verantwortlich für die Planung der komplexen Werbestrategien dieses Konzerngiganten, sitzt im Studio von Thomas Koch und Kai Blasberg.Das Schlagwort: Crossmedia eröffnet die Diskussion der drei Branchenexperten. Neben den allseits etablierten Werbe-Mantras: "nur die Reichweite zählt" und "alles ist Performance" hat dieses verbinden wollende und tendenziell eher trennende Symbolbild lautstark Einzug gehalten, in das Handwerk der Medienplaner*innen. Dass Crossmedia als Modus Operandi des besser-schneller-höher-weiter-Werbens nicht automatisch auch als Signalverstärker für die eigene Werbebotschaft wirkt - da sind sich alle drei einig.Das größte Geschick der werbenden Zunft liegt darin, Bedürfnisse entstehen zu lassen - im digitalen Werbeumfeld, in dem es vordergründig um schnelles ausfindig machen eines konkreten Bedarfs geht, zumindest einmal eins: schwieriger als im TV. Welches Werbemedium passt denn nun zu meiner Marke Herr Wagner? Das ganze Know-How exklusiv in dieser neuen Folge von ZWEI HERREN MIT HUND.Auf Spotify (https://open.spotify.com/show/70d28a9gvtMjsBnVMjkiY6), iTunes (https://podcasts.apple.com/de/podcast/zwei-herren-mit-hund/id1461459752)und Podigee (https://podcastc82418.podigee.io/48-zhmh-37-norman-wagner).Der Podcast ZWEI HERREN MIT HUND wird präsentiert von DWDL.de (https://www.dwdl.de/2herrenmithund/).Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4621452