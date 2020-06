Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenende bleibt der Primärmarktkalender wie gewöhnlich leer, so die Analysten der Helaba.Das FOMC habe am Mittwoch entschieden, die Target Range von 0 bis 0,25% unangetastet zu lassen. Da die US-Preiszahlen auf einen geringen Inflationsdruck hingewiesen hätten und die US-Wirtschaft in der Rezession sei, dürfte die US-Notenbank an ihrer expansiven Ausrichtung vorerst festhalten. Negativzinsen würden nach Einschätzung der Analysten von der Notenbank hingegen nicht in Betracht gezogen. Vielmehr dürften sich die Notenbanker auf die diversen Kaufprogramme konzentrieren. US-Staatstitel mit zehn Jahren würden momentan bei 0,80% rentieren. Damit setze sich die Aufwärtsbewegung von Anfang März fort. Bei Bundeswertpapieren liege die 10J-Rendite aktuell bei -0,32%. Damit sei der März-Aufwärtstrend intakt. (12.06.2020/alc/a/a) ...

