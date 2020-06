Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 169,86 Prozentpunkten aus dem Handel, so die Börse Stuttgart.In der laufenden Handelswoche werde der Euro-Bund-Future mit Verfall am 8. September betrachtet. Dieser sei mit 173,08 Prozentpunkten in die Handelswoche gestartet, habe kontinuierlich zugelegt und kurzzeitig sogar die Marke bei 174 Prozentpunkten überschreiten können. Im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank am Abend notiere der Euro-Bund-Future zum Redaktionsschluss am Mittwochmittag bei 173,57 Prozentpunkten. Daraus ergebe sich gegenwärtig eine Rendite von -0,33%. In der Vorwoche habe die Rendite bei -0,39% gelegen. ...

