Wien (www.anleihencheck.de) - Norilsk Nickel adressierte am 9. Juni das Diesel-Unglück in einem Conference Call, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wie angekündigt, würden die Aufräumarbeiten etwa zwei Wochen dauern, wobei die vorläufigen Kosten auf RUB 10 Mrd. oder USD 150 Mio. (2% des EBITDA von YE 2019) geschätzt würden. Die Versicherung decke bis zu USD 30 Mio. an Entschädigungen, welche bar gezahlt würden, ab. Es werde nicht erwartet, dass der Capex Plan oder die Dividenden beeinflusst würden. Die Höhe der Strafen werde bis zum 26. Juni bekannt sein. ...

